Лавров: Москва не приемлет заявлений ни об уничтожении Израиля, ни о борьбе с Ираном

СЕГОДНЯ 12:20 2018-02-19T12:20:56+03:00

Глава МИД РФ отметил, что отношения между еврейским государством и исламской республикой становятся все более острыми

Изменить размер текста: A A

Москва не приемлет заявлений ни об уничтожении Израиля, ни о постоянной борьбе с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава МИД РФ отметил, что в силу исторических причин отношения между Израилем и Ираном «становятся все более острыми».

«Мы не раз говорили, что мы не приемлем заявления о том, что Израиль как сионистское образование должен быть уничтожен, стерт с лица земли. Считаю это абсолютно неверным путем к тому, чтобы продвигать собственные интересы. Точно так же мы не согласны с тем, что предпринимаются попытки любую региональную проблему рассматривать через призму задачи борьбы с Ираном», - подчеркнул Лавров.

По словам министра, последствия такого подхода наблюдаются в Сирии, Йемене и даже в развитии событий вокруг палестинской проблемы. В частности, Лавров не сомневается, что решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля было в значительной мере продиктовано «антииранским уклоном».