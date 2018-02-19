Лавров: Москва не приемлет заявлений ни об уничтожении Израиля, ни о борьбе с Ираном
Москва не приемлет заявлений ни об уничтожении Израиля, ни о постоянной борьбе с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава МИД РФ отметил, что в силу исторических причин отношения между Израилем и Ираном «становятся все более острыми».
«Мы не раз говорили, что мы не приемлем заявления о том, что Израиль как сионистское образование должен быть уничтожен, стерт с лица земли. Считаю это абсолютно неверным путем к тому, чтобы продвигать собственные интересы. Точно так же мы не согласны с тем, что предпринимаются попытки любую региональную проблему рассматривать через призму задачи борьбы с Ираном», - подчеркнул Лавров.
По словам министра, последствия такого подхода наблюдаются в Сирии, Йемене и даже в развитии событий вокруг палестинской проблемы. В частности, Лавров не сомневается, что решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля было в значительной мере продиктовано «антииранским уклоном».