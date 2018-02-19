2018-02-19T12:20:56+03:00
Политика

Лавров: Москва не приемлет заявлений ни об уничтожении Израиля, ни о борьбе с Ираном

Глава МИД РФ отметил, что отношения между еврейским государством и исламской республикой становятся все более острыми
Денис СУХОВ
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: Евгения ГУСЕВА
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Москва не приемлет заявлений ни об уничтожении Израиля, ни о постоянной борьбе с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава МИД РФ отметил, что в силу исторических причин отношения между Израилем и Ираном «становятся все более острыми».

«Мы не раз говорили, что мы не приемлем заявления о том, что Израиль как сионистское образование должен быть уничтожен, стерт с лица земли. Считаю это абсолютно неверным путем к тому, чтобы продвигать собственные интересы. Точно так же мы не согласны с тем, что предпринимаются попытки любую региональную проблему рассматривать через призму задачи борьбы с Ираном», - подчеркнул Лавров.

По словам министра, последствия такого подхода наблюдаются в Сирии, Йемене и даже в развитии событий вокруг палестинской проблемы. В частности, Лавров не сомневается, что решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля было в значительной мере продиктовано «антииранским уклоном».

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