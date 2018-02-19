2018-02-19T12:22:43+03:00
Авто

Автомобили проекта "Кортеж" перешли на стадию обкатки

Ожидается, что на одной из таких машин в Кремль прибудет избранный в марте 2018 года президент России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Примерно так будет выглядеть президентский лимузин проекта "Кортеж". Фото: НАМИПримерно так будет выглядеть президентский лимузин проекта "Кортеж". Фото: НАМИ
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В России началась обкатка первых автомобилей проекта "Кортеж". Среди полученных Гаражом особого назначения машин имеется и лимузин, на котором, как ожидается, прибудет на инаугурацию в Кремль избранный в марте 2018 года президент РФ.

В настоящий момент специалисты ищут возможные дефекты в конструкции автомобилей и тренируют водителей.

"Это сложный процесс, который занимает не один месяц. Плюс значительную часть времени занимает оформление необходимой документации", — передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с организацией поставок машин.

Уточняется, что президентский лимузин будет представлен широкой общественности лишь весной, однако Федеральная служба охраны получит автомобили гораздо раньше.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что образы проекта "Кортеж" попадают в спецгараж в закрытых контейнерах. До начала марта ГОН должен пополниться еще на 16 машин.

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