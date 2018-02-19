Автомобили проекта "Кортеж" перешли на стадию обкатки
В России началась обкатка первых автомобилей проекта "Кортеж". Среди полученных Гаражом особого назначения машин имеется и лимузин, на котором, как ожидается, прибудет на инаугурацию в Кремль избранный в марте 2018 года президент РФ.
В настоящий момент специалисты ищут возможные дефекты в конструкции автомобилей и тренируют водителей.
"Это сложный процесс, который занимает не один месяц. Плюс значительную часть времени занимает оформление необходимой документации", — передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с организацией поставок машин.
Уточняется, что президентский лимузин будет представлен широкой общественности лишь весной, однако Федеральная служба охраны получит автомобили гораздо раньше.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что образы проекта "Кортеж" попадают в спецгараж в закрытых контейнерах. До начала марта ГОН должен пополниться еще на 16 машин.