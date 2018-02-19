СЕГОДНЯ 12:53 2018-02-19T12:53:28+03:00

СМИ: Бундесверу не хватает снаряжения для исполнения обязанностей перед НАТО Фото: EAST NEWS

В немецкой армии недостаточно бронежилетов, зимнего обмундирования и палаток для формирования сил быстрого реагирования

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Бундесверу не хватает снаряжения и обмундирования для исполнения своих обязанностей перед союзниками по НАТО. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на отчеты Министерства обороны ФРГ.

По данным газеты Rheinische Post, речь идет о недостатке бронежилетов, зимнего обмундирования и палаток. Издание напоминает, что в начале 2019 года бундесвер должен сыграть решающую роль в создании международной оперативной группы повышенной готовности «Острие копья» («Speerspitze»). Согласно проекту НАТО, в ее состав войдут подразделения общей численностью до пяти тысяч человек, которые должны быть готовы в случае необходимости приступить к операциям в течение 48-72 часов.

Отмечается, что в 2018-2020 годах бундесверу понадобится 10 282 единицы «снаряжения для размещения военнослужащих», при этом сейчас в распоряжении армии их имеется лишь 2,5 тысячи.

«Что касается мобильного расположения в ходе операций, в армии обнаруживается недостаток боеспособности по меньшей мере до 2021 года», - констатирует военное командование.

Как стало известно «Комсомольской правде» ранее, бундесвер и ВВС ФРГ испытывают нехватку боеготовой военной техники. Отмечается недостаточное количество танков, боевых машин пехоты, вспомогательных транспортных средств, истребителей и вертолетов. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия запчастей и постоянного сокращения расходов на техническое обслуживание.