Женщине сорвало скальп после того, как ее волосы намотались на колесо карта

СЕГОДНЯ 13:26 2018-02-19T13:30:46+03:00

Пострадавшая еще долго кричала от боли, пытаясь понять, что произошло, и вскоре скончалась

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На одном из картингов на севере Индии 28-летней местной жительнице Пунит Каур оторвало скальп, после того, как волосы запутались в колесе гоночной машины. Трагический инцидент произошел в развлекательном парке Aqua Village, который находится недалеко от популярной туристической достопримечательности - сады Пинджор.

Сообщается, что женщина отдыхала в центре вместе со своим мужем, двухлетним сыном и его бабушкой. Супруги сели в один двухместный карт, а пожилая женщина с ребенком забрались в другой. Пара успела проехать всего лишь один круг, когда произошел несчастный случай.

Несмотря на то, что перед поездкой Каур убрала свои длинные волосы и надела шлем, отдельные локоны все же выбились и намотались на ось колес. В результате с бедной женщины буквально сорвало скальп.

По словам правоохранителей, пострадавшая еще долго кричала от боли, спрашивая у окружающих о том, что же произошло. Прибывшие на место происшествия медики ни чем не смогли помочь женщине, и та скончалась.

Как сообщает The Sun, инцидент шокировал представителей парка, поскольку обычно сотрудники картинга очень внимательно подходят к обеспечению безопасности, к тому же скорость движения машин также невелика и составляет около 20-30 км/час.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2016 году канадец Блейк Лейбел до смерти избил мать своего ребенка, 30-летнюю украинку Яну Касьян и снял с нее скальп.