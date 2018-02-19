2018-02-19T13:49:24+03:00
В мире

В Италии прошла масштабная облава на мафиози: задержаны 27 человек

В рамках операции было арестовано имущество на сумму более 100 млн евро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ходе спецоперации были арестованы 27 членов мафиозной группировкиВ ходе спецоперации были арестованы 27 членов мафиозной группировкиФото: REUTERS
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Итальянские карабинеры совместно с сотрудниками финансовой полиции провели крупную спецоперацию по противодействию влиятельному мафиозному клану Ндрангета, действующему в области Калабрия. Всего в ходе облавы были задержаны 27 человек, также правоохранители арестовали имущество и банковские счета на сумму более 100 млн евро.

Уточняется, что операция была проведена в понедельник, 19 февраля, рано утром. Задержанным нарушителям предъявили обвинения в причастности к деятельности мафиозной группировке, вымогательстве, отмывании денег, ведении незаконной финансовой деятельности, неуплате налогов, присвоении активов и других подобных преступлениях, передает телеканал Rai News 24.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, в июле прошлого года итальянские спецслужбы также проводили облаву на представителей Ндрангета, и тогда она стала крупнейшей в истории. Всего было задержано 116 членов клана, кроме того, под следствие попали мэр города Аветрана Антонио Мина и градоначальник Эркье Джузеппе Маргерити.

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