2018-02-19T14:20:20+03:00
Политика

Песков: формат, состав и цели миссии ООН на Донбассе нужно согласовать с ДНР и ЛНР

По словам представителя Кремля, решать такие вопросы без участия народных республик невозможно
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о переговорах по поводу размещения миссии ООН в Донбассе. Как заметил представитель Кремля, одного диалога между Москвой и Киевом в данном случае недостаточно.

По его словам, формат, состав и цели ввода миротворцев на юго-восток Украины необходимо согласовывать с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Как подчеркнул Песков, решать такие вопросы, абстрагируясь от представителей ДНР и ЛНР, невозможно.

«Состав подобной миссии (ООН на Донбассе), режим размещения и цели размещения, конечно, не могут быть определены без согласования с (провозглашенными) республиками Донбасса», - приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что размещение миротворческой миссии в Донбассе должно быть согласовано не только с Киевом, но также с Донецком и Луганском.

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