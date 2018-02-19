Украинский военный в Донбассе смертельно ранил сослуживца

СЕГОДНЯ 14:33 2018-02-19T14:33:05+03:00

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Украинский военный, находящийся в зоне конфликта в Донбассе, смертельно ранил сослуживца из автомата Калашникова. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого штаба АТО.

По данным командования, инцидент произошел в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В следствии неосторожного обращения с оружием военнослужащий части А-0409 (30-ая отдельная механизированная бригада) нанес смертельное ранение товарищу. Пострадавшему была оказана первая помощь, но спасти его жизнь не удалось.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, стрелявший военнослужащий ВСУ задержан.

В свою очередь издание LB.ua со ссылкой на собственные источники сообщает, что причиной инцидента была ссора между военнослужащими, в ходе которой один из них воспользовался оружием. Что стало поводом для конфликта на данный момент неизвестно.

Напомним, на прошлой неделе двое украинских морских пехотинцев застрелили четверых сослуживцев в месте дислокации в бывшем пансионате села Бердянское Донецкой области. Стрелявшие военнослужащие были задержаны, позже они признались, что на убийство их толкнули неуставные отношения.

Как сообщал ранее сайт «КП», ВСУ продолжают нести в Донбассе небоевые потери, в том числе из-за чрезмерного употребления спиртных напитков.