Украинские власти запретили поставлять в Россию авиадвигатели для самолетов Ан-148
Власти Украины запретили поставлять в Россию двигатели Д-436, которые производятся запорожским предприятием «Мотор Сич». Об этом сообщил заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров, выступая на круглом столе в Государственной Думе.
«К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей»,- сказал Бочаров.
Данные двигатели поставлялись для гражданских самолетов Ан-148, собираемых на Воронежском авиастроительном заводе. Кроме того, они устанавливались на самолеты-амфибии Бе-200 (производятся на мощностях ТАНТК им. Бериева).
Как сообщал ранее сайт «КП», 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение через несколько минут после вылета из столичного аэропорта «Домодедово». Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.
По версии Межгосударственного авиационного комитета, причиной трагедии стало некорректное отображение скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.
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