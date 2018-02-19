Украинские власти запретили поставлять в Россию авиадвигатели для самолетов Ан-148

СЕГОДНЯ 15:13 2018-02-19T17:03:09+03:00

Двигатели Д-436 производства «Мотор Сич» устанавливались на гражданские самолеты Ан-148 и самолеты-амфибии Бе-200

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Власти Украины запретили поставлять в Россию двигатели Д-436, которые производятся запорожским предприятием «Мотор Сич». Об этом сообщил заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров, выступая на круглом столе в Государственной Думе.

«К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей»,- сказал Бочаров.

Данные двигатели поставлялись для гражданских самолетов Ан-148, собираемых на Воронежском авиастроительном заводе. Кроме того, они устанавливались на самолеты-амфибии Бе-200 (производятся на мощностях ТАНТК им. Бериева).

Как сообщал ранее сайт «КП», 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение через несколько минут после вылета из столичного аэропорта «Домодедово». Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

По версии Межгосударственного авиационного комитета, причиной трагедии стало некорректное отображение скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.