2018-02-19T15:28:55+03:00
Политика

Лавров назвал причины кризиса на Украине

По мнению главы МИД, виноваты, прежде всего, США и страны НАТО
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Сергей ЛавровГлава МИД Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что причиной возникновения украинского кризиса стала политическая линия, проводимая США и странами-членами НАТО. Вероятно, именно поэтому для Москвы не явилось сюрпризом все произошедшее в незалежной.

"Украинский кризис не стал причиной нынешних отношений между Россией и Западом, он скорее стал следствием той политики, которую западные страны, прежде всего США и страны НАТО, проводили после окончания "холодной войны", — сказал глава ведомства в интервью сербскому агентству Beta.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что даже в Верховной Раде признали необходимость выполнения Киевом всех пунктов Минских соглашений. Депутат от партии "Оппозиционный блок" Вадим Рабинович предположил, что в противном случае западные страны могут начать оказывать давление на Украину.

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