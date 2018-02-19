2018-02-19T15:49:03+03:00
Политика

Песков рассказал о ходе расследования по факту стрельбы в Кизляре

В воскресенье 22-летний Халил Халилов убил пятерых человек и ранил еще четверых у входа в церковь в Дагестане
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАССПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в настоящий момент по факту стрельбы в дагестанском Кизляре проводится следственная проверка. По словам представителя Кремля, специалисты начали проверку на предмет причастности атаковавшего церковь Халила Халилова к экстремистским организациям.

"Продолжается борьба с экстремистскими организациями в регионе, она идет весьма целенаправленно и последовательно. Действительно, продолжают деструктивную деятельность ряд подобных организаций, в том числе которые имеют связи и с международным терроризмом", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что российские силовые ведомства продолжают напряженно работать по пресечению подобной активности.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 18 февраля в городе Кизляр 22-летний ваххабит открыл огонь по прихожанам храма Георгия Победоносца, который возвращались со службы, приуроченной к Прощеному Воскресенью. В результате атаки четыре человека погибли на месте, один скончался в больнице, еще двум пострадавшим удалось выжить. Во время операции по ликвидации исламиста ранения получили также двое правоохранителей. Сам стрелок был уничтожен.

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