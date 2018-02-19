Путин поручил увеличить господдержку предприятиям ОПК, выпускающим гражданскую продукцию

СЕГОДНЯ 16:00 2018-02-19T16:00:52+03:00

До 15 марта правительство РФ должно рассмотреть вопрос дополнительного субсидирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на диверсификацию оборонно-промышленного комплекса

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить государственную поддержку для предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих гражданскую продукцию.

Соответствующее поручение было дано по итогам совещания по вопросам диверсификации ОПК.

В частности, правительство наделяется правом утверждать номенклатуру и определять размер доли производимой организациями ОПК продукции гражданского назначения, которая будет закупаться государственными и муниципальными заказчиками.

Также поставлена задача снизить для организаций ОПК минимальный объем инвестиций в проект, реализуемый в рамках специального инвестиционного контракта, для получения ими статуса единственного поставщика. До 15 июля планируется отменить ограничения, касающиеся количества гражданской продукции, поставляемой единственным поставщиком по специнвестконтракту.

При этом до 15 марта необходимо упростить процедуры закупок, которые предприятия ОПК проводят для обеспечения производства гражданской продукции. Кроме того, правительство должно предусмотреть дополнительное субсидирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области диверсификации ОПК.

Поручено разработать механизм получения работниками предприятий ОПК части прибыли от реализации продукции гражданского назначения, а также скорректировать систему KPI, предусмотрев удержание премий для руководства предприятий в случае недостижения целевых показателей по выпуску гражданской продукции.

Ответственным за исполнение поручений назначен вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий отрасль.