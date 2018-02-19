"Аэрофлот" подаст в суд на помощника главы Якутии, который устроил дебош в самолете

СЕГОДНЯ 16:06 2018-02-19T16:11:12+03:00

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Авиакомпания "Аэрофлот" намерена подать в суд на помощника главы Якутии Евгения Шигапова, который устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Якутск. Такое заявление сделали представители перевозчика.

"Авиакомпания намерена привлечь Евгения Шигапова к ответственности по статье "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте", - передает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что конфликт между экипажем самолета и политиком разгорелся после того, как тот вместе с главой Якутии Егором Борисовым и его супругой попытался пройти в самолет без предъявления посадочных талонов. При этом пассажиры пришли одними из последних и были нагружены множеством пакетов из Duty free и весомой ручной кладью.

На требования членов экипажа предъявить талоны на посадку политики стали оскорблять бортпроводников и предъявлять свои служебные удостоверения. После нескольких попыток Шигапова прорваться к пилотам, правоохранители сняли его с рейса.

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В субботу, 17 января, глава Якутии Егор Борисов устроил дебош на борту самолета компании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из Москвы в Якутск, после того, как члены экипажа потребовали у него посадочный талон.

Как сообщили представители авиаперевозчика, политик со своей супругой и помощником Евгением Шигаповым пришел на посадку последним да и еще с кучей пакетов из Duty free, большой ручной кладью и без необходимых документов (подробности)