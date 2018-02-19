Путин подписал закон о сокращении срока оформления загранпаспорта

СЕГОДНЯ 16:39 2018-02-19T16:39:16+03:00

Документ вносит изменение в ФЗ «О порядке выезда и въезда в Россию»

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В понедельник, 19 февраля, президент России Владимир Путин подписал закон, сокращающий срок оформления заграничного паспорта с четырех до трех месяцев. Нововведение касается только тех, кто собирается подавать заявление по месту пребывания.

Как говорится в подписанном главой нашего государства документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, изменение вносится в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Стоит отметить, что срок изготовления загранника в случае подачи заявления по месту прописки остается прежним - один месяц.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Госдума приняла законопроект о сокращении срока оформления загранпаспорта 7 февраля. А ровно через неделю, 14 февраля, этот документ одобрил и Совет Федерации (СФ).