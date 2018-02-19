Звезда «Доктора Хауса» снимет собственный фильм
Актриса Оливия Уайлд, известная по сериалу «Доктор Хаус» и фильму «Трон: Наследие», планирует попробовать себя в качестве режиссера. Как выяснилось, она собирается снять школьную комедию «Образованные», главные роли в которой исполнят Кейтлин Дивер и Бини Фелдштейн.
Так, Дивер и Фелдштейн сыграют двух лучших подруг, которые в какой-то момент осознают, что потратили слишком много времени на учебу и слишком мало - на жизнь. По сюжету, девушкам предстоит попытаться за одну ночь наверстать все то, что они упустили за четыре года.
Съемки картины должны начаться в ближайшее время, пишет Empire.
Кстати, для Оливии Уайлд это будет первый опыт режиссуры в полнометражном кино. Ранее она снимала только короткометражки и музыкальные клипы.
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