2018-02-19T17:13:12+03:00
Звезды

Звезда «Доктора Хауса» снимет собственный фильм

Актриса займется комедией «Образованные» с Кейтлин Дивер и Бини Фелдштейн в главных ролях
Дарья ИВАШКИНА
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Актриса Оливия УайлдАктриса Оливия УайлдФото: кадр из фильма
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Актриса Оливия Уайлд, известная по сериалу «Доктор Хаус» и фильму «Трон: Наследие», планирует попробовать себя в качестве режиссера. Как выяснилось, она собирается снять школьную комедию «Образованные», главные роли в которой исполнят Кейтлин Дивер и Бини Фелдштейн.

Так, Дивер и Фелдштейн сыграют двух лучших подруг, которые в какой-то момент осознают, что потратили слишком много времени на учебу и слишком мало - на жизнь. По сюжету, девушкам предстоит попытаться за одну ночь наверстать все то, что они упустили за четыре года.

Съемки картины должны начаться в ближайшее время, пишет Empire.

Кстати, для Оливии Уайлд это будет первый опыт режиссуры в полнометражном кино. Ранее она снимала только короткометражки и музыкальные клипы.

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