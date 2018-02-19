2018-02-19T20:14:45+03:00
Общество

Аномально высокий человек в кинотеатре произвел фурор в Сети

Загадочный мужчина плаще привлек внимание всех посетителей [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Под плащом таинственного незнакомца скрывались два подростка.Под плащом таинственного незнакомца скрывались два подростка.
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Загадочный мужчина аномально высокого роста привлек внимание посетителей кинотеатра в США и произвел фурор в Сети. Инцидент произошел в одном из развлекательных учреждений в Калифорнии.

Разгадка этого явления оказалась проста — на самом деле, под плащом таинственного незнакомца скрывались два подростка. Молодежь, насмотревшись фильмов и мультфильмов о шпионах и переодеваниях, решили опробовать один из способов преображения на себе. Один из молодых людей сел на плечи второму, а спрятались они под плащом большого размера.

В таком виде, подростки направились в кассу кинотеатра и попросили один билет на новый фильм от Marvel «Чёрная пантера». Друзья рассчитывали на удачу и хотели пройти вдвоем по одному билету, однако кассир быстро разоблачил из и попросил «разъединиться», пишет «Ридус».

Фото переодетых юмористов разошлось в Интернете. А многие пользователи даже укорили кассира, отметив, что он мог пропустить ребят хотя бы за их смекалку и изобретательность.

Аномально высокий человек в кинотеатре произвел фурор в Сети.

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