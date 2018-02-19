2018-02-19T17:50:41+03:00
В мире

Обломки разбившегося в Иране самолета не найдены: Поиски продолжаются

В настоящий момент в операции задействованы шесть беспилотников и восемь человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поисковая операция в горах продолжаетсяПоисковая операция в горах продолжаетсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

К настоящему моменту обломки пассажирского самолета ATR-72, потерпевшего крушение в районе горы Дена в провинции Исфахан, так и не были обнаружены. Их поисками занимаются шесть беспилотных летательных аппаратов и восемь человек.

"Поисково-спасательные работы вертолетов затрудняются сильным ветром. Беспилотники и восемь человек в горах Дена продолжают работу. К настоящему моменту каркас самолета не обнаружен", - передает агентство Fars со ссылкой на источники в службе спасения и чрезвычайных ситуаций Ирана.

Уточняется, что беспилотники работают на высоте около четырех тысяч метров. Благодаря им, с места поисковой операции уже было получено несколько сотен фотографий и видеоматериалов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в воскресенье, 18 февраля, летевший из Тегерана в Ясудж пассажирский лайнер неожиданно рухнул в горах спустя 50 минут после взлета. В результате крушения погибли 66 человек - все, кто находился на борту.

Возможной причиной авиакатастрофы могло стать попадание воздушного судна в пыльную бурю. Версию крушения из-за технических неполадок в авиакомпании Aseman Airlines опровергли, хотя очевидцы утверждают, что перед падением пилот пытался посадить лайнер.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украина передала в суд меморандум о нарушении Россией морского права
В Анкаре заявили, что встреча Путина и Эрдогана планируется на начало апреля
В Киев отказались согласовывать с ДНР и ЛНР введение миротворцев в Донбасс
В Сети опубликовано видеопособие, как утешить медведя
Вице-премьер Турции: ввод Дамаском войск в Африн приведет к разделению Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил с послом США Украину, Сирию, Афганистан и КНДР
Пушков прокомментировал запрет Украины на поставки двигателей для Ан-148
Заскучавшие экскаваторщики сыграли в крестики-нолики гидромолотами
МИД России выразил протест представителю Украины из-за погромов в Киеве
В Испании начался суд по делу «русской мафии»
Патриарх отслужил панихиду по погибшим в Кизляре
Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 50%
На станции метро «Чистые пруды» на рельсы упала 15-летняя девочка
Водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта на МКАД
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии