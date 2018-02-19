Обломки разбившегося в Иране самолета не найдены: Поиски продолжаются

СЕГОДНЯ 17:50 2018-02-19T17:50:41+03:00

В настоящий момент в операции задействованы шесть беспилотников и восемь человек

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К настоящему моменту обломки пассажирского самолета ATR-72, потерпевшего крушение в районе горы Дена в провинции Исфахан, так и не были обнаружены. Их поисками занимаются шесть беспилотных летательных аппаратов и восемь человек.

"Поисково-спасательные работы вертолетов затрудняются сильным ветром. Беспилотники и восемь человек в горах Дена продолжают работу. К настоящему моменту каркас самолета не обнаружен", - передает агентство Fars со ссылкой на источники в службе спасения и чрезвычайных ситуаций Ирана.

Уточняется, что беспилотники работают на высоте около четырех тысяч метров. Благодаря им, с места поисковой операции уже было получено несколько сотен фотографий и видеоматериалов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в воскресенье, 18 февраля, летевший из Тегерана в Ясудж пассажирский лайнер неожиданно рухнул в горах спустя 50 минут после взлета. В результате крушения погибли 66 человек - все, кто находился на борту.

Возможной причиной авиакатастрофы могло стать попадание воздушного судна в пыльную бурю. Версию крушения из-за технических неполадок в авиакомпании Aseman Airlines опровергли, хотя очевидцы утверждают, что перед падением пилот пытался посадить лайнер.