2018-02-19T18:08:12+03:00
Спорт

Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет

Организация попросила разобраться, каким образом запрещенное вещество попало в организм керлингиста Крушельницкого
Дарья ИВАШКИНА
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Олимпийские медалисты Анастасия Брызгалова и Александр КрушельницкийОлимпийские медалисты Анастасия Брызгалова и Александр КрушельницкийФото: REUTERS
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В понедельник, 19 февраля, Федерация керлинга России (ФКР) обратилась в Следственный комитет нашей страны (СКР). Как уточнил первый вице-президент организации Андрей Созин, ФКР попросила правоохранителей расследовать появление допинга в пробах нашего керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Федерация направила заявление в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации», - приводит слова Созина ТАСС.

Таким образом, теперь следователям предстоит разобраться, каким образом запрещенное вещество могло попасть в организм спортсмена.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте. После этого у него сразу взяли допинг-проба. В этой пробе, как выяснилось позднее, и были обнаружены следы мельдония в концентрации 1 или 2 таблеток препарата, которые были приняты всего один раз. В связи с этим в ФКР заявили, что придерживаются версии о том, что кто-то подсыпал запрещенное вещество нашему керлингисту.

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