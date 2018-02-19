Умер двукратный олимпийский чемпион по гребле Юрий Тюкалов

СЕГОДНЯ 18:18 2018-02-19T18:18:53+03:00

Ему было 87 лет

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Прославленный гребец, двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион Европы Юрий Тюкалов скончался на 88 году жизни. Спортсмен ушел из жизни в понедельник, 19 февраля. Об этом сообщили в Федерации гребного спорта России.

«Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Юрия Сергеевича, мы скорбим вместе с вами», - цитирует официальное сообщение организации телеканал «360».

Напомним, выступление Тюкалова стало одной из сенсаций хельсинкских Олимпийских игр 1952 года. Тогда гребец получит не только золотую медаль, но и высшую награду гребного клуба Финляндии.

Добавим, что Тюкалов отличился не только в спорте, но и в искусстве. Он был автором скульптур в металле, связанных с историей России и русского флота. Кроме того он награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За Трудовую доблесть», а также орденом «Трудового Красного Знамени», пишет сайт «Дни.ру».