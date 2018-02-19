2018-02-19T19:56:53+03:00
Политика

МИД России выразил протест представителю Украины из-за погромов в Киеве

Поверенного в делах незалежной Руслана Нимчинского вызывали в дипведомство нашей страны
Дарья ИВАШКИНА
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Здание министерства иностранных дел РоссииЗдание министерства иностранных дел РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 19 февраля, в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский. Как выяснилось, российские дипломаты заявили ему решительный протест в связи с погромом Российского центра науки и культуры в Киеве и нападениями на офисы российских банков.

«(Ему) был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 года провокационные нападения», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте нашего дипведомства.

Также там отмечается, что российская сторона призвала незалежную «положить конец выходкам радикал-националистов» и «создать должные условия для нормального и безопасного функционирования российских учреждений» на украинской территории.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 17 февраля, радикалы-неонацисты захватили Российский центр науки и культуры в Киеве и устроили там погром. Они разбили окна в здании, разрисовали стены, после чего еще и осквернили российский флаг.

А 18 февраля нападению подверглись офисы «дочек» Сбербанка и Альфа-банка в Киеве.

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