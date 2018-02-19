2018-02-19T20:01:15+03:00
В мире

Заскучавшие экскаваторщики сыграли в крестики-нолики гидромолотами

Теперь они звёзды соцсетей [видео]
Вера КОН
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В Британии водители экскаваторов сыграли в «крестики-нолики» гидромолотамиВ Британии водители экскаваторов сыграли в «крестики-нолики» гидромолотами
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Пара британских дорожников сразилась в крестики-нолики на экскаваторах. Играли они с помощью гидравлических молотов! Очевидцем игры стал Джордан Рутледж. Видео с необычной сценой он опубликовал на своей странице в Twitter.

- Мне тоже бывает скучно на работе, но этого мне не переплюнуть, - подписал ролик Рутледж.

За три дня его твитом поделились более 142 тысяч человек! В комментариях сетуют, что видео слишком короткое, и не ясно - кто победил в игре. Но по оценке пользователей Твиттера, экскаваторщик справа играл более убедительно.

Другие же подошли к ролику с юмором.

- Когда у тебя высокие ожидания от британцев, но на самом деле вот, чем мы реально занимаемся, - прокомментировал Silent_sun1.

А некоторые - с претензией:

- Потом они будут удивляться, почему проекты занимают в 3000 раз больше времени, чем планировалось, - написал Miss you 1D.

Заскучавшие экскаваторщики сыграли в крестики-нолики.В Великобритании заскучавшие экскаваторщики сыграли в крестики-нолики гидромолотами. А как вы расслабляетесь на работе?

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