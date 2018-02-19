Вице-премьер Турции: ввод Дамаском войск в Африн приведет к разделению Сирии

СЕГОДНЯ 20:56 2018-02-19T20:56:40+03:00

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Вице-премьер Турции Бекир Боздаг, выступая в понедельник, 19 февраля, на пресс-конференции в Анкаре, выразил мнение, что ввод Дамаском войск в Африн, где в настоящее время проходит турецкая военная операция «Оливковая ветвь», может привести к разделению Сирии.

При этом политик опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что армия арабской республики намерена войти в Африн. «Новостные сообщения о том, что силы режима (президента Сирии Башара Асада) войдут в Африн, не имеют подтверждений. Если режим введет войска в Африн для защиты курдов из отрядов "Сил народной самообороны", это приведет к катастрофе. Подобная атака также приведет к разделению Сирии», - цитирует Боздага ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник в МИД России заявил, что Москва также видит угрозу раздробления Сирии. При этом в нашем дипведомстве призвали к скорейшему выполнению решений, принятых на Конгрессе сирийского нацдиалога (КСНД), который состоялся 30 января в Сочи.