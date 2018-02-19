2018-02-19T22:07:36+03:00
Политика

Украина передала в суд меморандум о нарушении Россией морского права

В частности, Киев потребовал обязать Москву «уважать суверенные права незалежной в своих водах»
Дарья ИВАШКИНА
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Украина передала в суд меморандум о нарушении Россией морского праваУкраина передала в суд меморандум о нарушении Россией морского праваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 19 февраля, стало известно, что Украина передала в Международный арбитражный суд меморандум о «нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву». В МИД незалежной считают, что этот документ доказывает, что наша страна якобы нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

«19 февраля 2018 Украина подала свой меморандум в арбитражном процессе против Российской Федерации по конвенции ООН по морскому праву», - говорится в заявлении, размещенном на сайте дипведомства незалежной.

Также там отмечается, что Киев попросил суд обязать Москву «уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов и выплатить компенсацию за причиненный ущерб».

Напомним, спор по поводу соблюдения или несоблюдения конвенции ООН продолжается с сентября 2016 года. Именно тогда в незалежной заявили, что РФ якобы нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах.

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