Актриса Ольга Остроумова попала в базу данных «Миротворца»

19 Февр. 22:59 2018-02-19T22:59:26+03:00

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В понедельник, 19 февраля, украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных советскую и российскую актрису театра и кино Ольгу Остроумову, известную по ролям в таких фильмах, как «Доживем до понедельника» и «А зори здесь тихие».

Артистка оказались в списке «врагов незалежной», так как, по мнению создателей скандального интернет-ресурса, ранее она «сознательно нарушила государственную границу Украины». Как уточняется на портале, Остроумова попала в базу «Миротворца» из-за посещения Крыма, который Киев до сих пор считает своей территорией, хотя полуостров уже почти четыре года входит в состав РФ.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, украинский «Миротворец» известен тем, что публикует личные данные тех, кото считает «изменниками родины». Так, в его базе данных уже значатся многие российские деятели культуры. К примеру, в январе в «черный список» попали сразу семь бардов из РФ. В качестве причины тогда также указывалось «нарушение государственной границы незалежной».