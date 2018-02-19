В Москве убит шансонье Петр Гара

19 Февр. 23:12 2018-02-20T08:48:00+03:00

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Исполнитель шансона Петр Гара обнаружен мертвым в Москве. По данным Главного следственного управления СК по Москве тело мужчины в квартире жилого дома на Северном бульваре нашли сотрудники полиции в понедельник.

По словам помощника руководителя столичного главка Юлии Ивановой, 33-летний певец умер от ножевых ранений. Его ударили пять раз. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве., передает ТАСС.

Петр Гара (настоящее имя Петр Петренко) не только исполнял шансон, но и занимался организацией концертов. Выступал певец в клубах.

По некоторым данным, он перестал выходить на связь 14 февраля. Также некоторые издания сообщают, что в совершении преступления подозревают его сожителя.