В Москве убит шансонье Петр Гара
Исполнитель шансона Петр Гара умер от ножевых ранений
Петр Гара. Фото: vk.com/gara_petrФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Исполнитель шансона Петр Гара обнаружен мертвым в Москве. По данным Главного следственного управления СК по Москве тело мужчины в квартире жилого дома на Северном бульваре нашли сотрудники полиции в понедельник.
По словам помощника руководителя столичного главка Юлии Ивановой, 33-летний певец умер от ножевых ранений. Его ударили пять раз. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве., передает ТАСС.
Петр Гара (настоящее имя Петр Петренко) не только исполнял шансон, но и занимался организацией концертов. Выступал певец в клубах.
По некоторым данным, он перестал выходить на связь 14 февраля. Также некоторые издания сообщают, что в совершении преступления подозревают его сожителя.