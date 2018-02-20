2018-02-20T08:37:01+03:00
В мире

Старшеклассники вышли на протестный митинг к Белому дому из-за бойни во Флориде

Участники осудили власти США, поддерживающие оружейное лобби
Юлия ДИВЕЕВА
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У Белого дома в Вашингтоне прошла акция против оружейного лоббиУ Белого дома в Вашингтоне прошла акция против оружейного лоббиФото: REUTERS
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Ужесточить контроль над оборотом оружия в США потребовали учащиеся старших классов школ столичного округа Колумбия, которые в понедельник провели у Белого дома протестную акцию. Утроить митинг школьники решили после трагедии, которая произошла в городе Парклэнд во Флориде, где бывший ученик школы устроил бойню.

На дороге перед оградой на асфальт легли 17 человек – по числу убитых во Флориде. Позже к акции присоединились и другие подростки. В итоге набралось более ста протестующих школьников и взрослых, которые осудили действия американских властей, республиканцев в Конгрессе и Национальную стрелковую ассоциацию (НСА), которая главным образом поддерживает оружейное лобби.

У участников акции в руках были плакаты "Нам нужны действия!", "Поддержите запрет на автоматические винтовки!", "Признайте, что насилие с применением огнестрельного оружия - кризисная ситуация, требующая действий".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 19-летний Николас Круз, которого исключили из этой школы за нарушения дисциплины, принес в здание полуавтоматическую винтовку AR-15. Он включил пожарную сигнализацию и открыл огонь по ученикам. От его руки погибли 17 человек, 14 получили ранения.

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