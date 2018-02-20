СМИ Германии отметили печальный эффект от речи Порошенко в Мюнхене

СЕГОДНЯ 04:09 2018-02-20T08:26:31+03:00

Порошенко своим выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности поставил себя в невыгодное положение Фото: REUTERS

Речи президента уже никто не слушает, поскольку он всегда говорит одно и то же

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Президент Украины Петр Порошенко начинает походить на главу Палестины Махмуда Аббаса, который продолжает на международных площадках жаловаться на Израиль, но его уже никто не слушает, потому что неинтересно. Такое мнение высказал обозреватель немецкого Die Zeit Михаэль Туманн.

По его мнению, Порошенко своим выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности поставил себя в невыгодное положение, когда в очередной раз повторил одни и те же обвинения в адрес России. Чтобы послушать украинского лидера в зале остались, в основном, члены украинской делегации.

Чтобы послушать украинского лидера в зале остались, в основном, члены украинской делегацииФото: Facebook

Туманн рекомендовал Порошенко не проповедовать усталому мировому сообществу то, что все и так уже знают, а перечислить конкретные шаги. Так журналист напомнил, что Киев до сих пор не выполнил обязательства по борьбе с коррупцией. По его словам, в госструктурах еще много олигархов, которые не вкладывают деньги в развитие своей страны, а выводят капитал за границу.

Обозреватель отметил также что теперь Донбасс не обсуждают на кофе-брейках, а ситуацией там интересуются только эксперты.