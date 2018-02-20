СМИ случайно сняли секретную американскую ракету Astra

СЕГОДНЯ 04:38 2018-02-20T04:48:53+03:00

Разработкой проекта занимается компания-стартап, у которой пока нет названия [видео]

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Американская телекомпания ABC7 случайно сняла странный объект, когда ее вертолет пролетал над базой морской авиации в Аламиде. Оказалось, что журналисты сняли секретный проект - сверхлегкую ракету Astra, разработкой которой занимается некая компания.

Сюжет о загадочной ракете телекомпания выложила на своем канале в YouTube. Журналисты выяснили, что высота ракеты 12 метров. Она может выводить на низкую околоземную орбиту до 100 килограммов груза.

Cверхлегкую ракету Astra случайно сняли во время репортажа журналисты..

Безымянная компания, которая разрабатывает проект – стартап. У нее еще даже нет названия и она не спешила рассказывать о том, над чем работает. Пояснения телекомпания получила от местных властей, которые сотрудничают с безымянным стартапом.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 6 февраля в США с мыка Канаверал стартовала сверхтяжелая ракета Falcon Heavy. Она может доставить на околоземную орбиту до 64 тонн груза. Ракета почти в шесть раз больше Astra. Ее высота 70 метров.