Журналист заявил о еще одной положительной допинг-пробе на Олимпиаде

СЕГОДНЯ 05:15 2018-02-20T10:00:32+03:00

На Олимпиаде в еще одной пробе нашли мельдоний Фото: REUTERS

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На Зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхане еще одна допинг-проба показала положительный результат. Об этом сообщил немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший скандальные фильмы о допинге в РФ.

Он отметил, что это второй случай положительного анализа на мельдоний, который был запрещен для применения Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Вероятно, на Играх в Пхенчхане обнаружен еще один положительный допинг-тест на мельдоний. Не исключено, что его сдал тот же спортсмен, только немного ранее. Необходимо дождаться официального подтверждения и если это окажется правдой, то следует выяснить, как давно и где именно эта проба была взята», - написал Зеппельт в своем микроблоге в Twitter.

Твит Хайо ЗеппельтаФото: СОЦСЕТИ

Как сообщал ранее сайт kp.ru писал, допинг- проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Антидопинговое подразделение CAS 19 февраля открыло дело в отношении российского керленгиста.Представлять интересы россиянина взылись адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd.

Федерация керлинга России (ФКР) запросила данные с видеокамер южнокорейском Пхенчхане и Японии для расследования по этому делу. В ФКР убеждены, что Крушельницкого подставили.