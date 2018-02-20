2018-02-20T07:29:31+03:00
Спорт

Канадские фигуристы Вирту и Моир выиграли Олимпиаду 2018 в спортивных танцах

Российская пара Боброва - Соловьев заняли пятую позицию
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Канадцы - олимпийские чемпионы.Канадцы - олимпийские чемпионы.Фото: REUTERS
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Во вторник, 20 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане были разыграны медали в спортивных танцах в фигурном катании. Победа в этом виде соревнований досталась канадской паре Тесса Вирту - Скотт Моир. Второе место - у французов Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон, третьи - американцы Майа и Алекс Шибутани.

Лучшая российская пара Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев заняли пятое место. У Соловьева и Бобровой - 186,92 балла. Второй наш дуэт Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро на 13 месте с суммой баллов 162,24.

Напомним, что накануне во время короткой программы в спортивных танцах произошел курьезный эпизод во время выступления французской пары Пападакис - Сизерон. У партнерши обнажилась грудь из-за расстегнувшегося платья.

Впереди на Олимпиаде - последний вид фигурного катания, женское одиночное. Россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова - главные фаворитки этих соревнований.

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