СМИ: Дональд Трамп оказался на последнем месте в рейтинге президентов США

СЕГОДНЯ 08:38 2018-02-20T08:38:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Американский лидер Дональд Трамп занял последнее место в рейтинге президентов США. Свою оценку действующего главы государства дали 170 политологов.

Газета The New York Times опубликовала рейтинг президентов США, попросив участников американской ассоциации политологов оценить по стобальной шкале успешность их пребывания на посту. Трамп получил предварительную оценку 12 баллов и оказался в конце списка. Таким образом, его опередил даже Джеймс Бьюкенен (15 баллов), в годы президентства которого в США началась Гражданская война.

Первые пять позиций рейтинга заняли Авраам Линкольн (95 баллов), Джордж Вашингтон (93), Франклин Рузвельт (89), Теодор Рузвельт (81) и Томас Джефферсон (80). Предшественник Трампа Барак Обама оказался на восьмом месте (71 балл).

Авторы публикации подчеркивают, что в отличие от других участников рейтинга, у Трампа есть еще три года на то, чтобы исправить ситуацию после «унизительного дебюта». Политологи отмечают, что многие американские президенты демонстрировали слабые результаты в начале сроков, но позже получали общественное признание. При этом нынешний хозяин Белого дома имеет все шансы поменять представление о президентском наследии, а его «уникальный подход к исполнению обязанностей продолжает удивлять».

Составители рейтинга также констатировали, что эксперты по-разному оценивают Трампа в зависимости от своих партийных предпочтений. Политологи, поддерживающие демократов, дали ему лишь восемь баллов, «нейтральные» специалисты — 16, а республиканцы присудили своему однопартийцу 25 баллов.

Как сообщал ранее сайт «КП», сам Трамп крайне положительно оценивает итоги первого года своего президентства, а рекордно низкий уровень поддержки среди населения объясняет агрессивной кампанией СМИ, направленной против него.