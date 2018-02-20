2018-02-20T09:16:08+03:00
Спорт

Пресс-аташе российской сборной: Новой информации о пробе В керлингиста Крушельницкого все еще нет

Результаты анализа на допинг продолжают ожидать представители нашей команды
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Результаты анализа на допинг продолжают ожидать представители российской команды.Результаты анализа на допинг продолжают ожидать представители российской команды.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-аташе российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане Константин Выборнов дал комментарий по поводу новой информации о допинг-пробе "В" российского керлингиста Александра Крушельницкого. Его подозревают в нарушении антидопинговых правил, что вскрылось уже после окончания соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане.

- Штаб команды OAR ожидает, как и все, официальных сообщений, - заявил в интервью "Р-Спорт" Константин Выборнов.

Напомним, что российская пара Крушельницкий - Брызгалова заняли третье место на Олимпиаде в Пхенчхане в микст-керлинге. У них - звание чемпионов мира 2016 года в этом виде спорта. Однако же затем грянул скандал, связанный с именем Александра. По сообщениям ряда СМИ, в его допинг-пробе "А" был обнаружен мельдоний. Накануне произошло вскрытие контрольной пробы "В" в лаборатории в Сеуле.

На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане за сборную России выступает 168 спортсменов. Состав нашей команды был сильно сокращен из-за жестких санкций со стороны МОК.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Власти Украины запретили поставлять России двигатели для Ан-148
ЦБ лишил лицензии московский банк "Мастер-Капитал"
На Можайском шоссе в Москве загорелся пассажирский автобус
Совфед: Заявления о наращивании российских вооруженных сил в Черном море — прямая ложь
Венесуэла запускает продажу собственной криптовалюты
Во время полета над Японией у американского истребителя загорелся двигатель
СМИ: Дональд Трамп оказался на последнем месте в рейтинге президентов США
Российские фигуристы Боброва - Соловьев после сезона берут паузу в карьере после олимпийского сезона
В Бельгии медики провели эвтаназию вопреки желанию пациента
Назарбаев утвердил новую версию казахского алфавита на основе латинской графики
Канадская фристайлистка Шарп выиграла Олимпиаду в хафпайпе
В Москве 20 февраля обещают облачную погоду и небольшой снег
Канадские фигуристы Вирту и Моир выиграли Олимпиаду 2018 в спортивных танцах
МОК о сорванной тренировке Загитовой на Олимпиаде: "Иногда такое случается"
Госдеп США призвал Киев удвоить усилия в реализации реформ
Допинг-офицеры сорвали тренировку итальянской паре фигуристов
Для производителей и продавцов пива в РФ хотят ввести лицензии
Журналист заявил о еще одной положительной допинг-пробе на Олимпиаде
СМИ случайно сняли секретную американскую ракету Astra
СМИ Германии отметили печальный эффект от речи Порошенко в Мюнхене
Телеведущая Екатерина Андреева не уходила из программы «Время»
Лавров рассказал о феномене Чуркина
Киев считает невозможным размещение белорусских миротворцев в Донбассе
Федерация керлинга РФ запросила записи с видеокамер из Южной Кореи и Японии
Старшеклассники вышли на протестный митинг к Белому дому из-за бойни во Флориде
Курды не подтвердили договоренность с Дамаском о вводе ВС Сирии в Африн
Песков подтвердил предстоящую встречу Путина, Эрдогана и Рухани
За дело Крушельницкого возьмутся Швейцарские адвокаты