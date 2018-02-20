Пресс-аташе российской сборной: Новой информации о пробе В керлингиста Крушельницкого все еще нет

СЕГОДНЯ 09:16 2018-02-20T09:16:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-аташе российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане Константин Выборнов дал комментарий по поводу новой информации о допинг-пробе "В" российского керлингиста Александра Крушельницкого. Его подозревают в нарушении антидопинговых правил, что вскрылось уже после окончания соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане.

- Штаб команды OAR ожидает, как и все, официальных сообщений, - заявил в интервью "Р-Спорт" Константин Выборнов.

Напомним, что российская пара Крушельницкий - Брызгалова заняли третье место на Олимпиаде в Пхенчхане в микст-керлинге. У них - звание чемпионов мира 2016 года в этом виде спорта. Однако же затем грянул скандал, связанный с именем Александра. По сообщениям ряда СМИ, в его допинг-пробе "А" был обнаружен мельдоний. Накануне произошло вскрытие контрольной пробы "В" в лаборатории в Сеуле.

На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане за сборную России выступает 168 спортсменов. Состав нашей команды был сильно сокращен из-за жестких санкций со стороны МОК.