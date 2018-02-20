2018-02-20T09:31:35+03:00
В мире

Венесуэла запускает продажу собственной криптовалюты

Планируется выпустить в общей сложности 100 млн единиц цифровой валюты El Petro
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Во вторник, 20 февраля, Венесуэла запускает продажу собственной криптовалюты под названием El Petro.

«El Petro родился и теперь Венесуэлу ждет полный успех и процветание», — заявил президент страны Николас Мадуро.

Он отметил, что Венесуэлу ожидает «день дел» и подчеркнул, что основные компании рынка готовы подписать соглашения с руководством страны, передает TeleSUR.

Как сообщал сайт kp.ru, в начале текущего года Мадуро пообещал, что власти выпустят в общей сложности 100 млн единиц цифровой валюты, из которых 82,4 млн будут доступны для инвесторов на первом этапе.

Начальная стоимость El Petro составит 60 долларов за одну единицу, что соответствует стоимости барреля венесуэльской нефти. На предварительных торгах будут проданы 38,4 млн единиц криптовалюты. От других криптовалют El Petro отличает то, что ее будет обеспечивать реальный актив. Для этого вывели 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо.

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