2018-02-20T09:34:00+03:00
Политика

Совфед: Заявления о наращивании российских вооруженных сил в Черном море — прямая ложь

Вашингтон продолжает выдвигать в адрес Москвы обвинения, чтобы прикрыть усиление собственного военного присутствия в регионе
Денис СУХОВ
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Совфед: Заявления о наращивании российских вооруженных сил в Черном море — прямая ложьСовфед: Заявления о наращивании российских вооруженных сил в Черном море — прямая ложьФото: REUTERS
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Заявления Вашингтона о том, что Россия якобы наращивает свои военные возможности в Черном море, полностью не соответствуют действительности. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

По мнению сенатора, таким образом американская сторона стремиться прикрыть усиление собственного военного присутствия в регионе.

«В последнее время со стороны США звучит целый ряд обвинений в адрес России — и по усилению российского ядерного потенциала, и по увеличению ядерного оружия, теперь по наращиванию присутствия в акватории Черного моря. Это все прямая ложь, попытки отвлечь внимание от собственного наращивания вооружения и военного присутствия США», - цитирует Серебренникова РИА Новости.

США используют эту ложь для оказания политического давления на Россию, добавил парламентарий. При этом он выразил уверенность, что такая нехитрая тактика обречена на неудачу.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на американское оборонное ведомство, что ВМС США планируют увеличить присутствие в Черном море якобы для того, чтобы противостоять возросшим возможностям российских сил в этом регионе.

По информации «Комсомольской правды», в феврале в акватории Черного моря одновременно находились два американских эсминца, вооруженных крылатыми и противокорабельными ракетами, а также системой ПРО «Иджис».

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