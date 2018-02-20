2018-02-20T09:48:29+03:00
Происшествия

На Можайском шоссе в Москве загорелся пассажирский автобус

Пожар был благополучно ликвидирован, в результате инцидента никто не пострадал
Денис СУХОВ
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На Можайском шоссе в Москве загорелся пассажирский автобусНа Можайском шоссе в Москве загорелся пассажирский автобусФото: Евгения ГУСЕВА
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На Можайском шоссе в Москве загорелся пассажирский автобус, следовавший из Одинцово до станции метро Парк Победы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент произошел на пересечении Можайского шоссе и улицы Багрицкого. Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса и на данный момент ликвидировано.

«Сотрудники МЧС потушили возгорание в моторном отсеке автобуса сообщением Одинцово - Парк Победы на Можайском шоссе. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра», - цитирует ТАСС источник в пресс-службе МЧС.

В результате происшествия никто из пассажиров автобуса не пострадал. Все они благополучно покинули салон транспортного средства еще до прибытия пожарных.

Как сообщал ранее сайт «КП», на территории туберкулезного центра на востоке Москвы произошло возгорание. Пожар охватил одноэтажное административное здание, его площадь составила около 100 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

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