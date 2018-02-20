ЦБ лишил лицензии московский банк "Мастер-Капитал"

СЕГОДНЯ 10:06 2018-02-20T10:06:52+03:00

Всего за 2017 год ЦБ отозвал лицензии более чем у 50 кредитных организаций. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сегодня, 20 февраля, Центробанк отозвал лицензию у столичного банка "Мастер-Капитал". По данным на 1 февраля по величине активов кредитная организация занимала 302-е место в банковской системе РФ и входила в систему страхования вкладов. Как сообщает пресс-служба регулятора, банк "Мастер-капитал" обслуживал интересы собственников.

"Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активо", - сообщает ЦБ.

Надзорный орган выявил уменьшение капитала банка, что создавало угрозу для вкладчиков. Действий по нормализации ситуации ни руководство, ни владельцы "Мастер-Капитала" не предприняли, сообщает регулятор. В кредитной организации ввели временную администрацию до назначения конкурсного управляющего. Полномочия исполнительных органов "Мастер-Капитала" приостановлены.

Напомним, в начале февраля сайт kp.ru сообщал, что "банковская зачистка", по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, подходит к концу. Всего за 2017 год ЦБ отозвал лицензии более чем у 50 кредитных организаций, а в 2015 и 2016 годах - в два раза больше.