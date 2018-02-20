2018-02-20T12:50:48+03:00
В мире

Власти Казахстана решили упростить латиницу после отказа от кириллического алфавита

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал соответствующий указ
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments43
Президент Казахстана Нурсултан НазарбаевПрезидент Казахстана Нурсултан НазарбаевФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев принял новую упрощенную редакцию алфавита казахского языка. Об этом сообщила пресс-служба президента. Ранее Назарбаев отменил кириллицу и утвердил латиницу.

Изначально в алфавите-латинице было много апострофов, что, по мнению лингвистов, сильно усложняло чтение. Кроме того, в новой редакции появились дополнительные диакритические знаки (надстрочные, подстрочные и т.п.) и диаграфы sh и ch.

Как сообщал сайт kp.ru, на алфавит на основе латинской графики Казахстан будет переходить поэтапно. Завершить процесс планируется до 2025 года. По словам Назарбаева, новая письменность облегчит взаимодействие с внешним миром. При этом права русскоязычного населения не нарушат, заверил президент.

В новом письме Казахстана 32 буквы против 42 в отмененной кириллице. На кириллицу Казахстан перешел в 1940 году. До этого, с 1920 года использовал латиницу, а еще раньше - арабский алфавит.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии попал под обстрел
Олег Рыжков освобожден от должности замминистра культуры России
Опрос показал, что американцы считают КНДР "главным врагом" США
Госдолг Украины превысил отметку в 2 трлн гривен
Эрдоган: сирийские войска отступили из Африна после артобстрела
"Сильно, да?": в МИД РФ отреагировали на задержание россиянки в Хитроу
Порошенко намерен изменить формат операции в Донбассе
В России запускают производство полностью отечественных антибиотиков
Россия договорилась с Кувейтом о поставках животноводческой продукции
Члены Совбеза ООН почтили память Виталия Чуркина минутой молчания
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Блогер притворился мёртвым, чтобы увидеть реакцию своего кота
Решивший переехать в Алжир Жерар Депардье сохранит саранскую прописку
Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса
Роскомнадзор заблокировал сайты с персональными данными 100 млн россиян
Пакистан готов стать партнером России по борьбе с ИГ*
Спецпрокурор США Мюллер предъявил новые обвинения по "российскому делу"
Лавров: РФ ждет от США разъяснений о полетах неопознанных вертолетов в Афганистане
British Petroleum: в 2040 году Россия останется крупнейшим поставщиком энергоресурсов
В работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой
Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Сирии и на Украине
Собчак рассказала, кто является спонсорами ее избирательной кампании
Трамп назвал свою позицию по России более жесткой, чем у Обамы
СМИ сообщили, что проправительственные силы Сирии вступают в Африн
Лавров: присутствие США в Афганистане не принесло стране мира и стабильности
Бандеровский флаг впервые поднят перед горсоветом во Львове
Психологи узнали, как соцсети влияют на оценки школьников
Составлен топ-10 самых привлекательных мужских имен в Tinder