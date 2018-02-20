Власти Казахстана решили упростить латиницу после отказа от кириллического алфавита

СЕГОДНЯ 12:50 2018-02-20T12:50:48+03:00

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Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев принял новую упрощенную редакцию алфавита казахского языка. Об этом сообщила пресс-служба президента. Ранее Назарбаев отменил кириллицу и утвердил латиницу.

Изначально в алфавите-латинице было много апострофов, что, по мнению лингвистов, сильно усложняло чтение. Кроме того, в новой редакции появились дополнительные диакритические знаки (надстрочные, подстрочные и т.п.) и диаграфы sh и ch.

Как сообщал сайт kp.ru, на алфавит на основе латинской графики Казахстан будет переходить поэтапно. Завершить процесс планируется до 2025 года. По словам Назарбаева, новая письменность облегчит взаимодействие с внешним миром. При этом права русскоязычного населения не нарушат, заверил президент.

В новом письме Казахстана 32 буквы против 42 в отмененной кириллице. На кириллицу Казахстан перешел в 1940 году. До этого, с 1920 года использовал латиницу, а еще раньше - арабский алфавит.