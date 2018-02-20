Стал известен соперник хоккеистов сборной России в четвертьфинале Олимпиады 2018

СЕГОДНЯ 13:06 2018-02-20T13:06:38+03:00

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Во вторник, 20 февраля, стал известен соперник мужской сборной России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады 2018. Им стала комнада Норвегии, которая сегодня одолела в плей-офф Словению со счетом 2:1.

Поединок пошел в Канныне и для определения победителя пришлось играть овертайм. Четвертьфинальный матч на Олимпиаде в Пхенчхане между Россией и Норвегией состоится уже завтра, 21 февраля, и начнется в 10:40 по московскому времени.

Победа над Словенией стала для норвежских хоккеистов первым успехом на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. На групповом этапе соревнований они уступили во всех трех поединках. Россияне же на групповом этапе уступили Словакии 2:3, но затем разгромили Словению 8:2 и взяли верх над США 4:0. Такой расклад позволил россиянам выйти в четвертьфинал Олимпиады с первого места в группе.