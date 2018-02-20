2018-02-20T19:05:26+03:00
Общество

МВД: Украина - главный поставщик синтетических наркотиков в Россию

По словам замминистра Игоря Зубова, на Украине существует системное производство наркотиков, которые поставляются в Европу
Екатерина БОЛГОВА
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Украина стала основным поставщиком синтетических наркотиков в Россию, сообщает МВДУкраина стала основным поставщиком синтетических наркотиков в Россию, сообщает МВДФото: "КП" Архив
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Замглавы министерства внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что основными распространителями синтетических наркотиков в России стали граждане Украины.

«У нас появилась новая страна, которая организует наркотрафик — это Украина, к сожалению. Наше братское государство, наш партнер по черноморскому сотрудничеству — Украина — становится страной, которая производит … синтетические наркотики. И применительно к России — граждане Украины сегодня являются главными распространителями синтетических наркотиков», — сказал Зубов.

Он отметил, что на Украине существует системное производство наркотиков, которые затем поставляются в Европу, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов ранее на заседании Госдумы заявил о том, что в соцсетях активно распространяется реклама наркотиков.

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