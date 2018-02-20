Минтранс подтвердил возобновление полетов между Москвой и Египтом

СЕГОДНЯ 13:49 2018-02-20T13:50:51+03:00

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Во вторник, 20 февраля, в пресс-службе Минтранса России заявили о том, что все политические решения о восстановлении авиасообщения с Египтом приняты. В ведомстве также отметили, что все технические вопросы в данной сфере к настоящему моменту улажены.

Представители министерства призвали стороны, которые принимают участие в этом вопросе, приложить максимум усилий для скорейшего возобновления полетов между Москвой и Каиром.

При этом египетский авиаперевозчик EgyptAir заявил о том, что запуск полетов перенесен на апрель. Несмотря на то, что пустить первые рейсы планировалось уже в двадцатых числах текущего февраля, билетов было продано слишком мало. В связи с этим египетская сторона решила дождаться начала пляжного сезона и начать авиаперевозки уже весной, пишет сайт argumenti.ru.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром были остановлены в ноябре 2015 года после крушения самолета А321 «Когалымавиа» над Синаем. В результате катастрофы погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.