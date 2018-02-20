2018-02-20T14:16:48+03:00
Политика

В Пентагоне объяснили присутствие двух эсминцев США в Черном море стремлением «сдержать Россию»

На прошлой неделе через Босфор в Черное море зашли два корабля 6-го флота США
Екатерина БОЛГОВА
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Пентагон объяснил укрепление группировки ВМС США в Черном мореПентагон объяснил укрепление группировки ВМС США в Черном мореФото: EAST NEWS
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В Пентагоне объяснили присутствие эсминцев ВМС США Carney и Ross в Черном море стремлением «сдержать Россию», которая укрепляет группировку в Крыму.

Как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе через пролив Босфор вошли два корабля 6-го флота США. Впервые с июля 2017 года в регионе оказались сразу два американских военных корабля.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне, это связано с усилением российской группировки в Крыму.

«Практически все новое, что появляется у России, сразу отправляется в Крым», — сказал собеседник телеканала.

По данным другого источника, разведывательные полеты авиации США над Черным морем связаны с тем, что «Россия пытается скрывать свою активность». В свою очередь, источник в американском военном командовании в Европе сообщил, что постоянное наличие кораблей США имеет целью снизить чувствительность российской стороны к присутствию военных США в регионе.

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