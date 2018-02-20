2018-02-20T14:21:09+03:00
Общество

Сбежавший в ФРГ виновник смертельного ДТП в Москве осужден на два года

В декабре 2016-го Александр Ломов сбил пешехода на Бауманской и скрылся с места происшествия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Виновник аварии Александр ЛомовВиновник аварии Александр ЛомовФото: кадр с видео
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Россиянин Александр Ломов, который сбежал в Германию после того, как насмерть сбил пешехода в центре Москвы в декабре 2016 года, был осужден на два года колонии. Такой приговор Басманный суд вынес во вторник, 20 февраля.

"Приговором суда Ломов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде двух лет колонии", - передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря столичного суда Юнону Цареву.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 13 декабря 2016 года Ломов, будучи за рулем Mercedes E63 AMG, на огрмоной скорости выехал на тротуар по улице Бауманской и сбил пешехода. После аварии водитель поспешил скрыться с места происшествия. Пострадавший же, которым оказался 27-летний Юрий Карпов, от полученных травм погиб на месте.

Ломов после той аварии бесследно пропал на восемь месяцев и был объявлен в международный розыск. Его нашли в Мюнхене, где тот и был задержан местными правоохранителями и экстрадирован в Россию.

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