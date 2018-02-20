2018-02-20T15:03:38+03:00
Политика

В Совфеде ответили на готовность Швеции ввести войска на Донбасс

Ранее подобное предложение сделала Белоруссия, но Киев отказал Минску в участии в миротворческой миссии ООН
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments10
Швеция готова ввести миротворческие войска на юго-восток Украины.Швеция готова ввести миротворческие войска на юго-восток Украины.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Конкретные детали миротворческой миссии ООН, в том числе чье-либо участие в ней, обсуждать пока рано. Тема станет актуальной, когда Киев, Луганск и Донецк прийдут к взаимопониманию, а международное сообщество примет соответствующий закон через Совет Безопасности ООН. Так прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев возможность ввода на Донбасс миротворцев из Швеции.

«Для этого должно появиться общее понимание конфликтующих сторон, это Киев, Донецк и Луганск – это самое главное. Должен сложиться консенсус и со стороны международного сообщества, это уже и Россия, и страны Европейского союза, участники "нормандской четверки". Все это должно обрести силу международного закона через соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН», - цитирует Косачева сайт телеканала "Звезда".

Ранее глава минобороны Швеции Петер Хультквист сообщил, что страна готова ввести миротворческие войска на юго-восток Украины. На вопрос, как миротворцы будут взаимодействовать с Россией, министр ответил, что "не хочет строить догадки" и все станет понятным по ходу, передает "Шведское радио".

Белоруссия также выразила готовность участвовать в миротворческой миссии ООН, однако Киев этому воспротивился, передает сайт kp.ru. Если в Донбасс не пускают НАТО, разумно не допускать в регион и членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объяснили в МИД Украины.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии попал под обстрел
Олег Рыжков освобожден от должности замминистра культуры России
Опрос показал, что американцы считают КНДР "главным врагом" США
Госдолг Украины превысил отметку в 2 трлн гривен
Эрдоган: сирийские войска отступили из Африна после артобстрела
"Сильно, да?": в МИД РФ отреагировали на задержание россиянки в Хитроу
Порошенко намерен изменить формат операции в Донбассе
В России запускают производство полностью отечественных антибиотиков
Россия договорилась с Кувейтом о поставках животноводческой продукции
Члены Совбеза ООН почтили память Виталия Чуркина минутой молчания
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Блогер притворился мёртвым, чтобы увидеть реакцию своего кота
Решивший переехать в Алжир Жерар Депардье сохранит саранскую прописку
Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса
Роскомнадзор заблокировал сайты с персональными данными 100 млн россиян
Пакистан готов стать партнером России по борьбе с ИГ*
Спецпрокурор США Мюллер предъявил новые обвинения по "российскому делу"
Лавров: РФ ждет от США разъяснений о полетах неопознанных вертолетов в Афганистане
British Petroleum: в 2040 году Россия останется крупнейшим поставщиком энергоресурсов
В работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой
Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Сирии и на Украине
Собчак рассказала, кто является спонсорами ее избирательной кампании
Трамп назвал свою позицию по России более жесткой, чем у Обамы
СМИ сообщили, что проправительственные силы Сирии вступают в Африн
Лавров: присутствие США в Афганистане не принесло стране мира и стабильности
Бандеровский флаг впервые поднят перед горсоветом во Львове
Психологи узнали, как соцсети влияют на оценки школьников
Составлен топ-10 самых привлекательных мужских имен в Tinder