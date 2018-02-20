В Совфеде ответили на готовность Швеции ввести войска на Донбасс

СЕГОДНЯ 14:35 2018-02-20T15:03:38+03:00

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Конкретные детали миротворческой миссии ООН, в том числе чье-либо участие в ней, обсуждать пока рано. Тема станет актуальной, когда Киев, Луганск и Донецк прийдут к взаимопониманию, а международное сообщество примет соответствующий закон через Совет Безопасности ООН. Так прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев возможность ввода на Донбасс миротворцев из Швеции.

«Для этого должно появиться общее понимание конфликтующих сторон, это Киев, Донецк и Луганск – это самое главное. Должен сложиться консенсус и со стороны международного сообщества, это уже и Россия, и страны Европейского союза, участники "нормандской четверки". Все это должно обрести силу международного закона через соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН», - цитирует Косачева сайт телеканала "Звезда".

Ранее глава минобороны Швеции Петер Хультквист сообщил, что страна готова ввести миротворческие войска на юго-восток Украины. На вопрос, как миротворцы будут взаимодействовать с Россией, министр ответил, что "не хочет строить догадки" и все станет понятным по ходу, передает "Шведское радио".

Белоруссия также выразила готовность участвовать в миротворческой миссии ООН, однако Киев этому воспротивился, передает сайт kp.ru. Если в Донбасс не пускают НАТО, разумно не допускать в регион и членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объяснили в МИД Украины.