Минтруд: Переход на электронные трудовые книжки может начаться через два года

СЕГОДНЯ 14:39 2018-02-20T14:39:50+03:00

Ожидается, что электронный документооборот между работодателем и Пенсионным фондом России заработает с 1 января 2020 года

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Переход на электронные трудовые книжки может начаться через два года. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты Любовь Ельцова.

По ее словам, новая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина, которая будет формироваться в рамках электронного документооборота между работодателем и Пенсионным фондом России.

«Это будут небольшие дополнения к тому, что сейчас сдаёт работодатель каждый месяц в электронном виде в ПФР, добавятся некоторые «поля». Предполагается, что мы начнём работать в этой системе с 1 января 2020 года», - пояснила Ельцова.

Она также добавила, что работодатель продолжит формировать сведения о трудовой деятельности своего работника в электронном виде с использованием своих информационных систем.

Как сообщал ранее сайт «КП», Минтурд работает с профильными ведомствами и министерствами над законопроектом о переходе на электронные трудовые книжки.

В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин заявил, что необходимая правовая база будет подготовлена к концу этого года.