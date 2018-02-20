Россияне смогут проголосовать на выборах-2018 на 38 вокзалах страны
Урны для голосования на выборах президента России в 2018 году будут установлены на 38 железнодорожных вокзалах в 25 регионах нашей страны. Такое заявление сделал генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
После подписания соглашения о взаимодействии при информировании избирателей о выборах с главой ЦИК Эллой Памфиловой, он рассказал, что сейчас компания взаимодействует с комиссией сразу по нескольким направлениям. И это не только открытие избирательных участков на вокзалах, но и информирование граждан с помощью телевидения РЖД, плакатов в поездах, на объектах и в брошюрах.
Кроме того, сейчас на российских железных дорогах работают около миллиона сотрудников, что вместе с членами их семей и пенсионерами составляет почти 4 млн человек.
"Представьте себе, это же армия людей, многие из них в день голосования могут находиться не дома, на работе. Сейчас для этой категории людей вот этот новый механизм "Мобильный избиратель" очень актуален", - цитирует ТАСС Памфилову.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что четыре избирательных участка также будут открыты на территории Украины.