Россияне смогут проголосовать на выборах-2018 на 38 вокзалах страны

СЕГОДНЯ 15:05 2018-02-20T15:06:03+03:00

Компания собирается размещать информацию о выборах на своих объектах и поездах Фото: Влад КОМЯКОВ

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Урны для голосования на выборах президента России в 2018 году будут установлены на 38 железнодорожных вокзалах в 25 регионах нашей страны. Такое заявление сделал генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

После подписания соглашения о взаимодействии при информировании избирателей о выборах с главой ЦИК Эллой Памфиловой, он рассказал, что сейчас компания взаимодействует с комиссией сразу по нескольким направлениям. И это не только открытие избирательных участков на вокзалах, но и информирование граждан с помощью телевидения РЖД, плакатов в поездах, на объектах и в брошюрах.

Кроме того, сейчас на российских железных дорогах работают около миллиона сотрудников, что вместе с членами их семей и пенсионерами составляет почти 4 млн человек.

"Представьте себе, это же армия людей, многие из них в день голосования могут находиться не дома, на работе. Сейчас для этой категории людей вот этот новый механизм "Мобильный избиратель" очень актуален", - цитирует ТАСС Памфилову.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что четыре избирательных участка также будут открыты на территории Украины.