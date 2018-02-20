2018-02-20T15:16:59+03:00
Политика

На Украине экс-участник военных действий на Донбассе забросал соседей и полицейских гранатами

По данным местной полиции, 53-летний мужчина был пьян
Алексей КАРЕЛИН
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Бывший участник силовой операции в Донбассе напал на полицейских с гранатами. Фото: Главное управление Нацполиции в Киевской области.Бывший участник силовой операции в Донбассе напал на полицейских с гранатами. Фото: Главное управление Нацполиции в Киевской области.
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На Украине 53-летний бывший участник силовой операции в Донбассе устроил ночью стрельбу по мирному населению, а во двор соседей бросил гранаты. От взрыва пострадали два человека. Когда на место происшествия прибыла полиция, мужчина оказал вооруженное сопротивление.

"Во время задержания преступник открыл прицельный огонь и бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции, которые за считанные минуты прибыли на место происшествия. А также пытался скрыться на служебном автомобиле. Однако мгновенно был задержан и обезврежен на месте преступления", - сообщает в Фейсбуке глава Главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

Захват прошел у села Залесье Броварского района Киевской области. По данным полиции, нарушитель был пьян.

Следователи возбудили три уголовных дела: по факту покушения на умышленное убийство, угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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