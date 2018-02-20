2018-02-20T15:07:41+03:00
Экономика

Авиарейсы из Москвы в Египет запустят в апреле

Глава авиакомпании EgyptAir Сафуат Муслим заявил, что это решение связано с летним расписанием
Екатерина БОЛГОВА
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Рейсы в Египет из Москвы возобновят в апреле 2018 годаРейсы в Египет из Москвы возобновят в апреле 2018 годаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Первые рейсы из Москвы в Египет будут запущены только в апреле. Как сообщил глава авиакомпании EgyptAir Сафуат Муслим, "это связано с летним расписанием", которое традиционно начинает действовать с последнего воскресенья марта.

"Для реализации в полной мере полетного расписания, в соответствии с которым компания планирует совершать три рейса в неделю, полеты в Москву начнутся с апреля, если нет особой необходимости организовывать полеты в марте, для чего требуется особая процедура резервирования", - сказал Муслим, передает газета Al Ahram.

По его словам, в аэропорту Домодедово уже забронированы стойки регистрации и выходы для использования авиакомпанией. То же самое сделано во втором терминале Каирского международного аэропорта в сотрудничестве с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

"В соответствии с международными соглашениями о праве авиакомпаний на принятие дополнительных мер безопасности для обеспечения своих рейсов и пассажиров в аэропорту Египта будут присутствовать российские сотрудники служб безопасности", - добавил глава египетской компании.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что возобновление регулярных рейсов из Москвы в Каир планируется в марте 2018 года.

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