2018-02-20T15:53:01+03:00
В мире

В Иране жертвами столкновений с суфиями стали пять полицейских

Ранее представители религиозной общины организовали массовые акции протеста с требованием освободить одного из своих лидеров из-под ареста
Денис СУХОВ
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В Иране жертвами столкновений с суфиями стали пять полицейскихВ Иране жертвами столкновений с суфиями стали пять полицейскихФото: REUTERS
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В Иране жертвами столкновений с суфиями-дервишами стали по меньшей мере пять полицейских, еще как минимум 30 человек пострадали. Об этом сообщили в правоохранительных органах исламской республики.

Столкновения с правоохранителями произошли в ходе массовых акций протеста с требованием освободить из-под ареста одного из суфийских лидеров Нурали Табандеха. При этом были задержаны около 300 демонстрантов.

В понедельник, 19 февраля, суфии организовали митинг возле дома Табандеха в Тегеране. Полиция предприняла попытку разгона протестующих, которая вылилась в ожесточенное столкновение.

В ходе беспорядков группу полицейских протаранил автобус, за рулем которого находился дервиш. Погибли трое правоохранителей, водитель транспортного средства был задержан.

Представители иранской полиции подчеркнули, что стражи закона намерены жестко пресекать любые неправомерные действия, которые угрожают безопасности страны.

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