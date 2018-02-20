2018-02-20T16:21:31+03:00
Экономика

АСВ назвал крайнюю дату начала выплат вкладчикам "Мастер-Капитал"

ЦБ лишил кредитную организацию лицензии и ввел временную администрацию
Алексей КАРЕЛИН
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Банки-агенты, которые произведут выплаты компенсаций вкладчикам "Мастер-Капитала", станут известны к 27 февраля.Банки-агенты, которые произведут выплаты компенсаций вкладчикам "Мастер-Капитала", станут известны к 27 февраля.Фото: Борис КОКУРИН
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Возмещение по вкладам в лишившийся лицензии банк "Мастер-Капитал" банки-агенты начнут выплачивать не позднее 6 марта 2018 года. Перечень организаций объявят к 27 февраля. Об этом сообщают в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

"Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам Агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления Агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Заяление для получения компенсации вкладчик может подать в течение всего периода ликвидации банка.

Напомним, с 20 февраля ЦБ отозвал лицезию у столичного "Мастер-Капитала". Как сообщил ЦБ, "Мастер-Капитал" действовал в интересах своих владельцев, а не вкладчиков. Это привело к снижению собственных средств кредитной организации, и банк не мог исполнять перед клиентами свои обязательства, передает сайт kp.ru.

Кроме того, АСВ объявил начало выплат компенсаций вкладчикам банка ФПК. Соответствующее заявление клиенты лишившегося лицензии банка смогут подать в период с 21 февраля 2018 года по 21 февраля 2019 года.

Из реестра обязательств банка следует, что возмещение по вкладам могут получить 400 вкладчиков, общая сумма выплат составляет 36 млн рублей.

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