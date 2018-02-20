МИД РФ: в ходе недавнего столкновения в Сирии пострадали десятки россиян

СЕГОДНЯ 16:49 2018-02-20T17:39:24+03:00

В МИД РФ рассказали о десятках пострадавших в Сирии россиянах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ведомстве подчеркнули, что среди участников столкновения не было российских военных

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Во вторник, 20 февраля, министерство иностранных дел РФ сообщило, что в результате недавнего военного столкновения в Сирии пострадали несколько десятков россиян и граждан соседних государств.

"Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений", — отметили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что среди участвующих в инциденте не было российских военных. Всем пострадавшим россиянам помогли вернуться на родину.

"Насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях", — сообщили в МИД РФ.

Ранее стало известно, что в ночь на 8 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по ополченцам в Сирии, которые проводили операцию против "спящей" ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). По данным коалиции, к этому привела "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил". В результате пострадали 25 человек.

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