Психологи узнали, как соцсети влияют на оценки школьников

СЕГОДНЯ 17:32 2018-02-20T17:32:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Немецкие психологи решили проверить насколько справедливо мнение о том, что социальные сети отнимаю у детей много времени и вредят учебе. Для этого специалисты проанализировали 59 научных работ о взаимосвязи социальных медиа и учебы подростков, в которых приняло участие 29 337 человек.

В исследованиях рассматривалось использование таких популярных сетей, как Facebook, Instagram и Twitter.

Ученые подсчитали, сколько времени в среднем тратят ученики на социальные сети, как часто публикую записи на свой странице и как много переписываются в Интернете.

«Как и ожидалось, активное использование возможностей социальных сетей, связанных с учебой, например специализированных групп для обмена информацией, в среднем немного улучшало оценки», - цитирует авторов исследования «Ридус».

А вот если ребята чаще использовали соцсети в личных целях, то их успеваемость начинала снижаться.

В итоге, ученые сделали вывод, что соцсети не мешают эффективной учебе, главное пользоваться Интернетом умеренно и с умом.