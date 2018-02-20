Психологи узнали, как соцсети влияют на оценки школьников
Немецкие психологи решили проверить насколько справедливо мнение о том, что социальные сети отнимаю у детей много времени и вредят учебе. Для этого специалисты проанализировали 59 научных работ о взаимосвязи социальных медиа и учебы подростков, в которых приняло участие 29 337 человек.
В исследованиях рассматривалось использование таких популярных сетей, как Facebook, Instagram и Twitter.
Ученые подсчитали, сколько времени в среднем тратят ученики на социальные сети, как часто публикую записи на свой странице и как много переписываются в Интернете.
«Как и ожидалось, активное использование возможностей социальных сетей, связанных с учебой, например специализированных групп для обмена информацией, в среднем немного улучшало оценки», - цитирует авторов исследования «Ридус».
А вот если ребята чаще использовали соцсети в личных целях, то их успеваемость начинала снижаться.
В итоге, ученые сделали вывод, что соцсети не мешают эффективной учебе, главное пользоваться Интернетом умеренно и с умом.