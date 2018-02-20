2018-02-20T17:32:10+03:00
Наука

Психологи узнали, как соцсети влияют на оценки школьников

Эксперты проанализировали поведение почти 30 тысяч школьников
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Использование социальных сетей незначительно влияет на успеваемость школьниковИспользование социальных сетей незначительно влияет на успеваемость школьниковФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Немецкие психологи решили проверить насколько справедливо мнение о том, что социальные сети отнимаю у детей много времени и вредят учебе. Для этого специалисты проанализировали 59 научных работ о взаимосвязи социальных медиа и учебы подростков, в которых приняло участие 29 337 человек.

В исследованиях рассматривалось использование таких популярных сетей, как Facebook, Instagram и Twitter.

Ученые подсчитали, сколько времени в среднем тратят ученики на социальные сети, как часто публикую записи на свой странице и как много переписываются в Интернете.

«Как и ожидалось, активное использование возможностей социальных сетей, связанных с учебой, например специализированных групп для обмена информацией, в среднем немного улучшало оценки», - цитирует авторов исследования «Ридус».

А вот если ребята чаще использовали соцсети в личных целях, то их успеваемость начинала снижаться.

В итоге, ученые сделали вывод, что соцсети не мешают эффективной учебе, главное пользоваться Интернетом умеренно и с умом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Олег Рыжков освобожден от должности замминистра культуры России
Опрос показал, что американцы считают КНДР "главным врагом" США
Госдолг Украины превысил отметку в 2 трлн гривен
Эрдоган: сирийские войска отступили из Африна после артобстрела
"Сильно, да?": в МИД РФ отреагировали на задержание россиянки в Хитроу
Порошенко намерен изменить формат операции в Донбассе
В России запускают производство полностью отечественных антибиотиков
Россия договорилась с Кувейтом о поставках животноводческой продукции
Члены Совбеза ООН почтили память Виталия Чуркина минутой молчания
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Блогер притворился мёртвым, чтобы увидеть реакцию своего кота
Решивший переехать в Алжир Жерар Депардье сохранит саранскую прописку
Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса
Роскомнадзор заблокировал сайты с персональными данными 100 млн россиян
Пакистан готов стать партнером России по борьбе с ИГ*
Спецпрокурор США Мюллер предъявил новые обвинения по "российскому делу"
Лавров: РФ ждет от США разъяснений о полетах неопознанных вертолетов в Афганистане
British Petroleum: в 2040 году Россия останется крупнейшим поставщиком энергоресурсов
В работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой
Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Сирии и на Украине
Собчак рассказала, кто является спонсорами ее избирательной кампании
Трамп назвал свою позицию по России более жесткой, чем у Обамы
СМИ сообщили, что проправительственные силы Сирии вступают в Африн
Лавров: присутствие США в Афганистане не принесло стране мира и стабильности
Бандеровский флаг впервые поднят перед горсоветом во Львове
Составлен топ-10 самых привлекательных мужских имен в Tinder